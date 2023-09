Iniziative Solidali dell’Ente La Consolazione ETAB in Occasione della Festa della Consolazione

Todi, 9 e 10 settembre 2023 il Festival di Musica Sacra

In occasione dei festeggiamenti per la Festa della Consolazione a Todi, l’Ente La Consolazione ETAB è orgoglioso di presentare due straordinari concerti di musica sacra, accompagnati da significative raccolte fondi a sostegno di importanti cause sociali che chiudono il programma della festa quest’anno dal 5 al 10 settembre.

Il Festival di Musica Sacra, giunto alla settima edizione e patrocinato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, si è guadagnato negli anni un posto speciale nel cuore della comunità di Todi e dintorni.

Organizzato sotto la direzione dei Maestri Mons. De Gregorio del PIMS e del Prof. Emiliano Leonardi, il festival continua a crescere in popolarità e ad abbracciare iniziative benefiche che sono coerenti con la missione di ETAB di sostenere la comunità locale.

Il primo concerto avrà luogo Sabato 9 settembre alle ore 21:30 presso il Tempio della Consolazione e vedrà l’esibizione del rinomato maestro d’organo Donato Giupponi, che da oltre 30 anni tiene concerti in Italia e all’estero. Questo evento è inoltre un’opportunità per raccogliere fondi per combattere la malattia di Lafora, una terribile malattia genetica neurovegetativa.

La terapia disponibile per questa malattia è costosa e difficile da ottenere, ma insieme possiamo accendere una speranza per coloro che ne sono affetti. Contribuisci ora alla raccolta fondi su https://gofund.me/73255e17.

Nel secondo concerto, che si terrà Domenica 10 settembre alle ore 21 presso la Chiesa della Consolazione, onoreremo la memoria di Maria Assunta Toniacci, una donna coraggiosa e artista che ha lottato a lungo contro la SLA. Questo concerto benefico vedrà l’esibizione dell’ottetto vocale “ENSEMBLE LABYRINTHUS VOCUM,” guidato dal Maestro Alessandro Bares, e si concluderà con una performance del Befala Trio.

La raccolta fondi di questo evento supporterà la ricerca sulla SLA di cui sono affette anche altre persone nella nostra comunità.

Per sostenere la causa, è possibile puoi contribuire alla campagna di raccolta fondi in favore dell’Associazione AISLA Onlus su https://www.aisla.it/dona-ora/#, specificando “ETAB per Maria Assunta” come causale, o partecipando al concerto benefico il 10 settembre 2023 ore 21 presso il Tempio della Consolazione a Todi.

Maggiori dettagli sul programma e sulle iniziative solidali saranno resi noti sul sito web di ETAB all’indirizzo www.etabtodi.it.

È possibile seguire le nostre pagine social e il sito web per rimanere aggiornato su questi eventi e per contribuire a rendere questi concerti un successo in nome della solidarietà e della speranza.