Iniziati i lavori per un nuovo impianto fotovoltaico alla scuola Marcella Monini

L’intervento, per un importo pari a 90mila euro, è stato finanziato grazie ad un contributo ottenuto dal Comune

Il Comune di Umbertide, grazie ad un contributo di 90mila euro ottenuto dal Ministero dell’Interno, ha potuto finanziare i lavori per la realizzazione di una nuova aula outdoor con impianto fotovoltaico iniziati in questi giorni presso la scuola d’infanzia Marcella Monini.

Un’aula outdoor esterna di circa 100 mq con copertura trasparente e colorata e con un impianto di 15 Kilowatt al servizio della scuola, la cui realizzazione migliorerà la classe energetica dell’edificio rendendolo maggiormente efficiente in termini di consumi e che permetterà lo svolgimento di svariate attività didattiche nel pieno contatto con la natura circostante: tutti i bambini potranno vivere un’esperienza fatta di luce e colori.

“Con la realizzazione di questo impianto fotovoltaico avremo una scuola Marcella Monini ancora più sostenibile e al passo con i tempi – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Villarini –. Questa Amministrazione ha intrapreso da tempo scelte mirate per il presente e per il futuro, per rendere ancora più efficienti le strutture di proprietà comunale. Puntiamo verso un nuovo modo di pensare il territorio attraverso azioni vere e tangibili nei confronti dei cittadini, unendo il decoro ad un miglior impatto ambientale, come ad esempio la riqualificazione di tutta l’illuminazione pubblica con oltre 3700 nuovi punti luce a tecnologia Led, a basso consumo energetico.”

Questo nuovo impianto fotovoltaico, presso la scuola Marcella Monini, segue quello già realizzato qualche mese fa alla piscina comunale di Umbertide: un impianto di 30 Kilowatt, sempre per un importo pari a 90mila euro. Interventi che permetteranno di abbattere i costi energetici sia della scuola d’infanzia sia del polo natatorio di via Morandi, ottenendo così una maggiore sostenibilità delle due strutture.