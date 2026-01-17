Inferno, Purgatorio e Paradiso: al Teatro Lyrick di Assisi va in scena l’opera musical “La Divina Commedia” 

Appuntamento sabato 24 gennaio (ore 21.15) e domenica 25 gennaio (ore 17)

L’opera musical “La Divina Commedia”, acclamato kolossal, prodotto da Mic International Company, che nelle passate stagioni ha incantato i principali teatri italiani con ripetuti sold out e ha conquistato l’estero con una tournèe in Cina nel 2025, per il prossimo appuntamento con la stagione “Non c’è 2 senza… 5” al Teatro Lyrick di Assisi, sabato 24 gennaio alle 21.15 e domenica 25 gennaio alle 17.

“La Divina Commedia Opera Musical” ha la regia di Andrea Ortis, che con Gianmario Pagano ha curato anche i testi, con le musiche composte da Marco Frisina. L’edizione 2025 si arricchisce di numerose novità a completamento di testi innovativi e quadri scenici realizzati e pensati dal regista e dal team creativo per rendere l’opera musical un moderno kolossal teatrale: nuovi effetti tecnologici di luci e proiezioni, ancor più evoluti e sorprendenti, che dipingono la scena con quadri in 3D in continuo mutamento.

Il più grande racconto dell’animo umano, della sua miseria e della sua potenza, tra vizi, peccati e virtù che non conoscono l’usura del tempo, riprende così la forma dello spettacolo di voci, danze e tecnologia in un allestimento così straordinario da far guadagnare a “La Divina Commedia Opera Musical” la Medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri, il titolo per ben due volte di Miglior Musical al Premio Persefone edizione 2019 e edizione 2020, e la partecipazione istituzionale nel 2021 con il riconoscimento del Senato della Repubblica, il patrocinio del Ministero della Cultura nel 2021. Successo, riconoscimenti e presenze di grandissima valenza.

Inferno, Purgatorio e Paradiso: proiezioni immersive in 3D inondano il pubblico e lo immergono nell’immensità sublime che solo il padre della lingua italiana ha saputo creare nelle tre cantiche. E in questo viaggio teatrale, dove la tecnologia è elemento essenziale della narrazione, tutti gli spettatori, anche i più giovani, possono ammirare, comprendendola appieno, la grandezza del Sommo Poeta.

L’edizione 2026 si arricchirà di numerose novità a completamento di testi innovativi e quadri scenici realizzati e pensati dal regista e dal team creativo per rendere l’opera musical un moderno kolossal teatrale: 8 in cantanti-attori in scena, 14 i ballerini acrobati, 50 componimenti in troupe, 70 scenari con effetti 3d e 200 i costumi di scena.

Crediti- Musiche Marco Frisina, regia Andrea Ortis, testi Gianmario Pagano e Andrea Ortis, coreografie Massimiliano Volpini, scene Lara Carissimi, luci Valerio Tiberi, video Virginio Levrio, suono Francesco Iannotta. Cast artistico: Giancarlo Giannini (voce narrante), Antonello Angiolillo (Dante), Andrea Ortis (Virgilio), Myriam Somma (Beatrice). Produzione: produttore esecutivo Lara Carissimi, amministratrice di compagnia Luisa Iandolo, assistente di produzione Federica Zangari. Staff: direttore tecnico Gabriele Moreschi, assistente alla regia Emma De Nola, comunicazione Epks Comunica.

Prevendite su circuiti Ticketitalia e Ticketone

–

La stagione 2025/2026 del Teatro Lyrick di Assisi è organizzata da associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.

Sito ufficiale www.teatrolyrick.com