Individuati dalla Polizia locale gli autori di un atto vandalico nel centro cittadino

L’implementazione di nuove telecamere per la videosorveglianza permette un controllo più puntuale del territorio

Nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio del territorio, la Polizia locale ha potuto identificare e rintracciare, grazie alla presenza di nuove telecamere installate per la videosorveglianza, gli autori – si tratta di due minorenni – di un recente atto vandalico che ha interessato, a Marsciano, l’area del parcheggio di via del Mulino, a ridosso del centro storico.

L’Amministrazione, in questo suo primo anno di attività, ha lavorato per potenziare sia l’infrastruttura di videosorveglianza, compresa quella che interessa il centro di Marsciano, sia la presenza degli agenti di Polizia locale sul territorio, anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine e l’associazione Carabinieri, e tra i provvedimenti presi proprio in questa direzione c’è anche, da ultimo, l’estensione serale del servizio degli agenti nel Capoluogo.