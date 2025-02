“Subito al lavoro per individuare le aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti di transizione energetica in Umbria: il percorso di ascolto dei sindaci, dei Comitati e delle comunità locali, avviato in Seconda commissione, è quello giusto”.

Lo affermano in una nota i consiglieri del gruppo Pd in Commissione: Letizia Michelini-presidente, Cristian Betti e Stefano Lisci che hanno rivolto quindi “un ringraziamento particolare a quanti sono intervenuti ai lavori: i rappresentanti dei Comitati, i sindaci, i rappresentanti della Provincia, il

presidente Anci e, non ultimo, l’assessore Thomas De Luca”