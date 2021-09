Incontro Anci-parlamentari umbri su temi “aperti”

Poste Italiane, sistema credito e medici di medicina generale

La battaglia di Anci Umbria contro la riduzione di alcuni servizi essenziali ai cittadini e alle imprese non si ferma e incassa anche l’impegno di alcuni parlamentari umbri che hanno manifestato disponibilità a verificare alcune questioni di grande rilievo per le nostre comunità: è quanto emerso durante l’incontro promosso dall’ufficio di presidenza di Anci Umbria con alcuni senatori e onorevoli umbri di quasi tutti gli schieramenti politici, che hanno accolto l’invito per affrontare temi aperti, quali il mantenimento di presìdi fondamentali per i territori, dagli uffici postali a quelli del sistema del credito, con un accenno anche alla difficile situazione dei medici di medicina generale.

Per il sistema del credito è stato annunciato l’incontro, a Perugia, del 22 settembre prossimo con Banca d’Italia, mentre per la questione dei medici di medicina generale sarà convocato un nuovo Tavolo di confronto.

È stata ripercorsa nel dettaglio la vicenda Poste Italiane, con l’auspicio che i parlamentari possano intercettare delle soluzioni a beneficio dei cittadini e delle comunità.

L’incontro si è concluso con un nuovo momento di confronto, da fissare subito dopo le elezioni amministrative. Nel frattempo, Anci Umbria scriverà al presidente di Anci nazionale, Decaro.