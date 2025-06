Inclusion Fest: al via la seconda edizione al parco di Ponte Valleceppi

E’ in programma dal 20 al 22 giugno

Si è svolta a Palazzo dei Priori, alla presenza dell’assessora del Comune di Perugia Costanza Spera e di Mattia Liguori, presidente di Riverside Aps, la presentazione di Inclusion Fest 2025, il festival gratuito e all’aperto che promuove l’inclusione attraverso cultura, musica, partecipazione e creatività.

Inclusion Fest torna per la seconda edizione: più di un evento, una celebrazione che unirà le persone attraverso musica, arte, workshop e molto altro, in uno spazio verde, sicuro e accogliente per tutti come il parco di Ponte Valleceppi, inaugurato il 17 giugno a seguito della riqualificazione portata a termine dal Comune.

“Il nostro obiettivo è creare un ambiente dove tutti si sentano a proprio agio, possano divertirsi e condividere le proprie passioni. Siamo felici, in particolare, di poter offrire serate musicali con ospiti importanti e confermiamo la nostra massima disponibilità ad accogliere i contributi di altre associazioni per riuscire a fare sempre meglio e a lavorare insieme per l’ulteriore crescita del festival”, ha detto il presidente Liguori.

“Da parte nostra – ha poi affermato l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera – non può che esserci un sostegno convinto nei confronti di un evento che riesce a mettere insieme realtà associative differenti e molto attive sul territorio. Anche il numero degli sponsor depone a favore di una manifestazione che ha saputo produrre risultati credibili già in occasione della prima edizione. Raramente, inoltre, si trova un programma così denso di attività. Sono molteplici, dunque, i motivi di plauso per un evento di aggregazione che, soprattutto, nasce per essere accessibile a tutti e a tutte perseguendo, dunque, uno dei valori che ci sta più a cuore. Come amministrazione stiamo lavorando per rendere gli spazi pubblici sempre più inclusivi, consapevoli che la disabilità non è un attributo dell’essere umano e che, piuttosto, sono i contesti a essere disabilitanti. Siamo quindi particolarmente felici che un format esemplare dal punto di vista dell’inclusività autentica e praticata si svolga in un parco restituito alla comunità dopo una serie di interventi tesi a renderlo alla portata di tutti”.

L’evento proporrà tre giornate (20, 21 e 22 giugno) ricche di concerti, laboratori, attività per tutte le età, stand informativi e occasioni di incontro, pensate per valorizzare la diversità e creare relazioni.

Nel programma musicale del festival figurano tra gli altri: lo staff di “Suavecito”, Lorenzo Salvetti (X Factor), Valentina Locchi, Gianfranco De Franco, lo staff di “Indie Power”, il Coro Cantori Umbri con La Brigata Indipendente, il trio campano Alessya, Harvey e HannaB lo staff “Roghers”, gli 88 Folli, Kiko, Siso e i The Dopplerz. DJ Ralf chiude con una grande festa finale.

Durante tutte le giornate del festival saranno presenti gli Spazi dell’inclusione, con stand, attività e laboratori a cura di numerose realtà associative e culturali del territorio, tra cui Fiadda Umbria, la Brigata Indipendente, Centro Atlas (Screen2soul), Lirh Umbria, Re.ma.re. Arte Migrante Perugia, Associazione Italiana Celiachia, Uno in più, C’è una casa sulla Luna, Trama Stidio.

Presenti anche un’area food (pure senza glutine) con spazi relax, zona bimbi, giochi della tradizione in versione gigante, un’area relax e immagine (spazio dedicato al benessere e alla cura di sé), un’area Urban Street Art (creatività e colore con installazioni e performance live a cura di 5Panel e Blaze Rugs).

Ulteriori info: www.inclusionfest.it.