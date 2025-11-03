Incidente sulla E45 a San Martino in Campo: muore una donna di 58 anni

PERUGIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina sulla SS 3 bis, in direzione nord, all’altezza dello svincolo San Martino in Campo–Torgiano, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Lo scontro, un tamponamento, è risultato purtroppo fatale per una passeggera di 58 anni. I Vigili del Fuoco hanno operato per estrarla dal veicolo e consegnarla al personale sanitario del 118, che ne ha constatato il decesso.

Le due conducenti dei veicoli coinvolti hanno riportato ferite apparentemente non gravi e sono state trasportate dal 118 all’ospedale di Perugia per gli accertamenti del caso.

Sul posto erano presenti anche la Polizia Stradale e Anas per i rispettivi interventi.