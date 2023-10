Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale

Da pochi minuti i Vigili del Fuoco di Gaifana sono intervenuti per un incidente stradale in località Voltole di Gualdo Tadino sulla SP 218. Tre le persone coinvolte e immobilizzate dalla squadra dei Vigili del Fuoco in attesa del personale sanitario. In seguito sono state ricoverate presso l’ospedale di Foligno, Perugia e Branca in gravi condizioni. Sul posto la polizia locale di Gualdo Tadino per i rilievi del caso.