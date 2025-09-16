Incidente stradale a Calvi dell’Umbria: due feriti, uno trasportato in elisoccorso

Terni, 18:30 – Poco dopo il vocabolo Spiaggetta, si è verificato un incidente stradale tra un trattore agricolo con rimorchio che trasportava legna e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti la prima partenza del comando Vigili del fuoco di Terni e i Vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana (VT), vista la vicinanza al confine tra Umbria e Lazio.

Due persone sono rimaste traumatizzate, di cui una è stata affidata all’elisoccorso. Presenti anche i Carabinieri di Amelia per i rilievi.