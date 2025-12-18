Incidente nella galleria Spoleto–Sant’Anatolia: quattro auto coinvolte

I vigili del fuoco di Spoleto sono intervenuti nel tardo pomeriggio per un incidente all’interno della galleria Spoleto–Sant’Anatolia di Narco. Quattro le auto coinvolte. La squadra ha estricato i feriti, affidandoli poi alle cure del 118, intervenuto con ambulanze dagli ospedali di Spoleto e Foligno.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, la galleria è stata chiusa al traffico. Sul posto anche la polizia stradale e i tecnici dell’Anas.