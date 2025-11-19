Incidente a Perugia: uomo estratto dall’auto dai Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour è intervenuta in Via San Girolamo alle ore 19.30 nelle vicinanze del centro cittadino di Perugia, per un incidente stradale.

L’evento ha visto coinvolta un’autovettura il cui conducente è stato estratto dalle unità dei Vigili del fuoco.

Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, anch’esso presente sul posto, insieme alla Polizia Locale per i rilievi.