La Sindaca del Comune di Perugia e l’Assessore alla protezione civile Francesco Zuccherini esprimono un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco di Perugia per il tempestivo e straordinario intervento messo in atto nella giornata del 19 luglio per domare il vasto incendio che ha interessato la zona di San Martino in Colle.

Le operazioni di spegnimento sono state rese possibili anche grazie al prezioso supporto aereo fornito dall’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco proveniente da Arezzo e dall’elicottero Ericksson della flotta nazionale, dotato di una capacità di carico d’acqua pari a 10.000 litri.

Un ringraziamento va inoltre alle forze di Polizia Locale, intervenute prontamente per gestire le criticità legate alla viabilità, in particolare in relazione all’incidente stradale che si è verificato — probabilmente a causa della ridotta visibilità dovuta al fumo — sulla strada comunale adiacente all’area dell’incendio.

L’Amministrazione comunale desidera infine esprimere la propria vicinanza alle cittadine e ai cittadini di San Martino in Colle, che hanno vissuto momenti di grande apprensione e difficoltà. A loro va il nostro sostegno e l’impegno a garantire, con tutti gli strumenti a disposizione, la massima attenzione nella gestione dell’emergenza e nella tutela del territorio.

Dichiarazione del Consigliere Delegato alla Sicurezza Antonio Donato.