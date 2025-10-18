Incendio officina sulla Flaminia Ternana , tra Terni e Narni

Erano da poco passate le otto, il titolare si era appena allontanato per fare colazione, quando le fiamme sembra si siano sprigionate da un furgone in riparazione all’interno dell’officina.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco della centrale con due mezzi ha spento il mezzo e l’officina circostante in circa un ora

Ingenti i danni che hanno interessato oltre alle attrezzature anche il tetto, in parte crollato.