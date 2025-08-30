Incendio in un modulo abitativo in legno a Gubbio

Vigili del fuoco in azione in località Nerbici, nessuna persona coinvolta

Gubbio (PG), 30 agosto 2025 – Nella mattinata di oggi, i Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti in località Nerbici, nei pressi del monastero delle suore di clausura, per l’incendio di un modulo abitativo in legno.

All’arrivo sul posto, le fiamme avevano già interessato gran parte della copertura in legno del tetto ventilato. La squadra ha provveduto allo spegnimento e successivamente allo smantellamento della copertura in laterizio, per garantire la completa messa in sicurezza della struttura.

Non si registrano persone coinvolte né feriti.

All’intervento hanno preso parte un’Autobotte pompa (ABP), un’Auto pompa serbatoio city (APS city) e un modulo antincendio boschivo, tutti provenienti dal distaccamento di Gubbio.