Incendio boschivo sul Monte Coscerno, fronte di fuoco sotto controllo

Un incendio boschivo è divampato ieri, 14 agosto, intorno alle ore 17 in località Caso, nel comune di Sant’Anatolia di Narco, presumibilmente a causa di un fulmine.
Sul posto è intervenuto il DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) con due mezzi aerei, CAN 31 e CAN 20. Alle 9:30 di questa mattina il fronte di fuoco risultava esteso per circa 1 km sul versante sud-ovest del Monte Coscerno.
Nel pomeriggio è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero S64 Cocis. Intorno alle ore 16 l’incendio è stato dichiarato sotto controllo.
Presenti sul posto anche quattro squadre dell’AgFor.