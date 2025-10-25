Incendio a Purello, Vigili del Fuoco salvano un’abitazione

Fossato di Vico (PG), località Purello – 25 ottobre 2025, ore 13:20

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana sono intervenuti in località Purello, nel comune di Fossato di Vico (PG), per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione.

Le fiamme si sono originate dal materiale isolante collocato in prossimità dello scarico della canna fumaria di una caldaia a metano, propagandosi successivamente a una falda del tetto. L’intervento delle squadre ha evitato il coinvolgimento dell’intera copertura e impedito che il rogo raggiungesse i locali abitativi sottostanti.

Non si registrano persone ferite. L’abitazione al piano inferiore non ha subito danni diretti, salvo quelli dovuti all’acqua utilizzata per le operazioni di spegnimento. L’intera area è stata messa in sicurezza.