Incendio a Gualdo Tadino: in fiamme diverse automobili

Nella notte, intorno alle ore 2:10, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana è intervenuta nel Comune di Gualdo Tadino, in via Angelo Pennoni, per un incendio che ha coinvolto più autovetture.

L’incendio ha interessato inizialmente un’autovettura parcheggiata all’esterno; le fiamme si sono successivamente propagate a due veicoli adiacenti. Un’ulteriore autovettura ha subito il riscaldamento con lievi danni.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione.