Incartiamo insieme un pacco solidale: un gesto semplice per regalare un sorriso ai bambini di Corciano

Il Comune di Corciano, in occasione delle festività natalizie, promuove un’iniziativa speciale dedicata ai bambini del territorio, realizzata in collaborazione con il Centro del riuso G. Brodolini (gestito da Federconsumatori), i Servizi sociali comunali e il Fondo di solidarietà: una giornata da condividere incartando regali per i ragazzi del territorio che sono in condizioni meno fortunate di altri. Insieme, dunque, per un gesto semplice ma altruistico che può fare la differenza. I giochi che verranno confezionati saranno poi distribuiti in seguito in forma privata.

L’appuntamento è al Centro del riuso Brodolini a Ellera di Corciano sabato 6 dicembre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

«Incartare un regalo insieme significa prendersi cura degli altri – sottolinea Giordana Tomassini, assessore del Comune di Corciano con deleghe a Welfare, coesione sociale e ambiente – È un atto di gentilezza che rafforza la coesione sociale e il senso di appartenenza alla nostra comunità. Riutilizzare i giochi del Centro del riuso, inoltre, ci permette di ridurre gli sprechi e, allo stesso tempo, di donare un sorriso ai più piccoli».

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

         

