Inaugurazione sede nido comunale “Grillo Parlante” a Ferro di Cavallo

a seguito della conclusione degli interventi di efficientamento energetico

Martedì 18 novembre, alle 9.15, si terrà l’inaugurazione della sede del nido comunale “Grillo Parlante” a Ferro di Cavallo (via Gregorovius) a seguito della conclusione degli interventi di efficientamento energetico.

Analoghe cerimonie sono in programma anche giovedì 20 novembre, presso la scuola dell’infanzia comunale Flauto Magico a Santa Lucia (via del Cashmere 13), e il 4 dicembre, presso la scuola statale dell’infanzia Le Margherite a Ponte San Giovanni (via Cestellini), sempre dalle 9.15.

Saranno presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessora all’istruzione Francesca Tizi e il dirigente Area Governo del territorio e Transizione al digitale Gabriele De Micheli.