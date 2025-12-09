Inaugurazione del nuovo campo sportivo di Nocera Umbra – sabato 13 dicembre 2025

L’impiantistica sportiva di Nocera Umbra, si arricchisce di un nuovo gioiello, il nuovissimo campo di calcio in sintetico e multidisciplinare, realizzato in tempi record.
L’inaugurazione è prevista per sabato 13 dicembre, alle ore 10:00.
Grazie a questo intervento il vecchio campo sportivo, costruito negli anni 60, ritrova una luce nuova all’interno di un’area che ormai è diventata un autentico villaggio sportivo: 2 campi di calcio, piscina, campo da tennis e bocciodromo.
L’intervento infatti, non è solo un’opera infrastrutturale, ma un gesto di fiducia nel futuro: un investimento nella crescita, nella socialità e nell’energia positiva che lo sport porta con sé.
Un’opera al servizio di tutti, destinata a diventare un luogo di incontro, passione e comunità.
Al taglio del nastro del prosswimo sabato, prenderanno parte, insieme al Sindaco, On. Virginio Caparvi, alti rappresentanti delle Istituzioni politiche Naizonali e Regionali, del mondo dello sport, militare e religiose.
All’evento è ovviamente invitata la popolazione nocerina.
Denise Smacchi