Inaugurato il ponte Reggia: restituito alla città un collegamento strategico per la mobilità pedonale e la fruizione del parco

È stata inaugurata questa mattina la nuova passerella pedonale sul torrente Reggia, in sostituzione della precedente, nel tratto adiacente alla zona della Piattaforma. Con il taglio del nastro è stato ufficialmente restituito alla città un collegamento fondamentale per la mobilità pedonale e per la piena fruizione del parco Reggia lungo il corso d’acqua.

La nuova passerella va a sostituire quella esistente che, nel corso degli anni, si era progressivamente rovinata e deteriorata, rendendo necessario un intervento di ripristino strutturale e funzionale. L’opera consente oggi di riattivare un passaggio importante, migliorando la qualità degli spostamenti a piedi in un’area centrale della città.

L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 65mila euro, interamente stanziati dall’Amministrazione comunale grazie all’approvazione del rendiconto avvenuta nell’aprile 2025, che ha consentito di finanziare la realizzazione dell’opera e il ripristino del collegamento pedonale.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, per l’Amministrazione comunale, il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, il Vicesindaco Annalisa Mierla, l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini, gli Assessori Francesco Cenciarini, Lorenzo Cavedon e Lara Goracci, i Consiglieri comunali Alessio Ferranti e Giulia Medici.

Presenti anche i professionisti e l’impresa che hanno seguito la progettazione e i lavori, oltre alla Protezione Civile e la Polizia Locale; hanno partecipato al taglio del nastro anche i rappresentanti di alcune associazioni del territorio e la cittadinanza.

“Questo intervento restituisce a Umbertide un collegamento di grande importanza e rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno che questa Amministrazione sta portando avanti per favorire una mobilità sempre più sostenibile e per valorizzare gli spazi verdi e i percorsi lungo i corsi d’acqua – hanno dichiarato il Sindaco Luca Carizia e l’Assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini –. La passerella è un elemento centrale per la fruizione del parco e per la connessione tra diverse parti della città e si inserisce in una visione più ampia che guarda a Umbertide come una città sempre più accessibile, inclusiva e attenta all’ambiente. Questo intervento fa parte di un insieme di opere che avevamo programmato e che stiamo progressivamente portando a termine”.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo ponticello misura 15 metri e 40 centimetri di lunghezza e 1,5 metri di larghezza. È stato posizionato alla stessa quota della passerella precedente ed è stato installato sulle spalle già esistenti, senza la necessità di intervenire o modificarle. Anche il peso complessivo della nuova struttura è analogo a quello della precedente, così da non alterare i carichi gravanti sulle strutture di sostegno già presenti.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di realizzare un percorso pedonale continuo, capace di collegare la zona del parco a via dei Patrioti, per poi proseguire lungo il fiume Tevere dal capoluogo fino all’Abbazia di Montecorona.

L’Amministrazione ringrazia i tecnici, i professionisti, la ditta esecutrice dei lavori e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa opera.