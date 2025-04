Inaugurata la nuova sede della Croce Bianca Perugia

Nella struttura dell’ex mattatoio a Ponte San Giovanni è sorto il quartier generale dell’associazione di pubblica assistenza, che opera da lungo tempi sul territorio con oltre cinquemila servizi l’anno. Il Presidente Consalvi: “Un sogno che si realizza”

La Croce Bianca Perugia ha una nuova sede. Dopo anni di richieste e sacrifici l’associazione di pubblica assistenza può contare su una struttura funzionale, atta ad accogliere i numerosi mezzi in azione, il personale e tutta l’attività amministrativa. L’ex mattatoio di Ponte San Giovanni, in via della Valtiera, è stato completamente riqualificato in convenzione con il Comune di Perugia ed è diventato la casa della Croce Bianca. Sabato 5 aprile il Presidente Claudio Consalvi e la sua nutrita squadra (oltre 100) formata da dipendenti, soci e volontari hanno accolto le istituzioni e la cittadinanza per il taglio ufficiale del nastro.

“Nel 2017 abbiamo iniziato a pensare a una cosa come questa – dichiara emozionato lo stesso Consalvi – e finalmente dopo 8 anni, la possiamo toccare con mano. Tanti sono stati i sacrifici così come sono tante le persone da ringraziare: in primo luogo i miei volontari, i miei dipendenti, persone speciali che hanno contribuito a far sì che questo desiderio si avverasse. Grazie anche a tutta la politica senza distinzione di colori. Le persone che aiutiamo hanno bisogno di questo tipo di struttura che consente di lavorare bene, in sicurezza e in emergenza. Una costruzione che ci dà la possibilità di essere funzionali al 100% e avere la certezza che il nostro personale e i nostri volontari operino in una struttura idonea al tipo di lavoro che facciamo”.

Foto Matteo Tabacchioni

Michele Manucci giovane dipendente e colonna portante della Croce Bianca spiega come l’associazione è cresciuta negli anni, attraverso l’erogazione di numerosi servizi e l’ampliamento di diverse collaborazioni.

“Eroghiamo tra i cinquemila e i seimila servizi all’anno che spaziano a trecentosessanta gradi all’interno del trasporti sanitari e dei presidi di primo soccorso. Abbiamo convenzioni con le aziende sanitarie locali per il trasporto di persone, sia in regime di emergenza/urgenza quindi i servizi del 118 sia quelli programmati, i cosiddetti servizi ordinari. Abbiamo convenzioni con l’Università degli Studi di Perugia per il trasporto di studenti con disabilità, una convenzione con l’aeroporto in cui svolgiamo un presidio di primo soccorso insieme al servizio di trasporto di passeggeri a ridotta mobilità. La Croce Bianca di Perugia svolge anche presidi di primo soccorso per chiunque ne faccia richiesta come nelle manifestazioni sportive”.

All’inaugurazione non poteva mancare la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

“C’è grande gratitudine nei confronti della Croce Bianca Perugia per l’utilità che rende al nostro sistema sanitario. Un volontariato organizzato, formato e qualificato, che merita di avere una struttura così bella e funzionale”.

A Ponte San Giovanni è scesa anche la Sindaca Vittoria Ferdinandi, accompagnata dalla Presidente del Consiglio Comunale, Elena Ranfa, che nel territorio vive e si è formata politicamente.

“Questo è un luogo – dichiara la Ferdinandi – che può essere di sostegno al prezioso lavoro socio sanitario che svolge la Croce Bianca sul territorio e non solo. Siamo orgogliosi di poter annoverare nel nostro comune realtà come queste, che sono vicine alle esigenze primarie dei cittadini. Ponte San Giovanni è una città nella città: servizi del genere la rendono più sicura e funzionale”.

Presenti anche il Questore di Perugia, Dario Sallustio, gli assessori regionali Cristian Betti e Andrea Romizi, l’ex consigliere comunale Otello Numerini, il Presidente di Anpas Umbria Marco Prestipino, diversi rappresentanti delle associazioni locali e delle forze dell’ordine. Una volta ricevuta la benedizione di Don Antonio, la sede è stata ufficialmente inaugurata per poi dare spazio alla visita e ad un ricco buffet.

Foto Matteo Tabacchioni

ALCUNE INFO SULLA CROCE BIANCA

La Pubblica Assistenza Croce Bianca Perugia ODV, nasce nel 2010, su iniziativa di alcuni volontari abilitati e già operanti nel settore, che accolsero la richiesta del Sindaco e della sua amministrazione, di dar vita ad un’Associazione in grado di fornire assistenza socio-sanitaria in favore della popolazione del territorio perugino. L’utilità e la solidarietà sociale sono i principi su cui si fonda la Croce Bianca Perugia che offre i suoi servizi avvalendosi sia delle prestazioni volontarie dei suoi aderenti, che di personale dipendente, senza perseguire alcun fine di lucro.

La Croce Bianca Perugia è iscritta all’Albo Regionale Volontariato Umbria al n. 814 (D.P.G.R. n.1943 del 25/03/2011) e dal 26/09/2022 è iscritta al R.U.N.T.S. con n. repertorio 50261 nella Sezione “Organizzazioni di Volontariato”.



Ad oggi l’Associazione conta su oltre 100 soci aderenti, 50 volontari e 13 dipendenti che svolgono la loro attività offrendo agli utenti disponibilità, serietà e professionalità.

La crescita e l’espansione dell’Associazione è andata di pari passo con quella dei mezzi all’avanguardia, potendo contare ad oggi su 12 mezzi, 8 ambulanze e 4 mezzi adibiti al trasporto disabili di cui 2 omologati anche per trasporto di sangue ed emoderivati.



I servizi erogati attualmente dall’Associazione sono i seguenti:



– Trasporto degenti e disabili in convenzione con USL 1 Umbria e Azienda Ospedaliera di Perugia



– Trasporto sanitario privato (anche fuori regione)



– Trasporto sangue ed emoderivati



– Presidio di Primo Soccorso per manifestazioni sportive, culturali e simili



– Presidio di Primo Soccorso presso Autodromo dell’Umbria “Mario U. Borzacchini”



– Presidio di Primo Soccorso e assistenza PRM presso Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”



Durante la recente emergenza sanitaria da Covid-19, la Croce Bianca Perugia ha garantito il trasporto di pazienti positivi al Covid-19 per conto dell’USL Umbria 1 e dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Martina Braganti