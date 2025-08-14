In Umbria bambino palestinese evacuato da Gaza

Squarta: “Grazie al Governo Meloni per i corridoi umanitari. Israele fermi il massacro dei civili”

Questa notte, all’aeroporto di Ciampino è atterrato un volo speciale dell’Aeronautica Militare con a bordo sei bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza, accompagnati da familiari e operatori. Tra loro anche un piccolo paziente che da oggi troverà rifugio in Umbria e sarà accolto dall’Azienda ospedaliera di Perugia, dove riceverà cure specialistiche e tutta l’attenzione che merita dopo mesi di sofferenze e privazioni.

L’Umbria, terra di pace e di tradizione solidale, apre così le proprie braccia a un bambino che ha conosciuto troppo presto il volto crudele della guerra. Perugia, città cuore verde d’Italia, non sarà soltanto il luogo in cui sarà curato, ma diventerà la sua nuova casa per il tempo necessario alla guarigione e al ritorno ad una vita normale, al riparo dalle ferite di un conflitto assurdo e circondato dall’affetto di una comunità che sa accogliere e proteggere.

Si tratta della quattordicesima evacuazione sanitaria realizzata dall’Italia dall’inizio dell’emergenza, nell’ambito di un’operazione umanitaria promossa e coordinata dal Governo guidato da Giorgia Meloni. Un lavoro di squadra che ha visto impegnati la Presidenza del Consiglio, i Ministeri competenti, la Protezione Civile e il personale medico e militare, per dare una speranza concreta a chi, soprattutto tra i più piccoli, è stato colpito dalle conseguenze devastanti dei bombardamenti.