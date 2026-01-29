In Municipio incontro con cittadini e commercianti dopo il tentativo di furto in centro

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio. Al commerciante e ai suoi collaboratori la piena solidarietà dell’Amministrazione

Nel pomeriggio di mercoledì 28 gennaio un esercizio commerciale del centro di Marsciano è stato oggetto di un tentativo di furto da parte di un individuo in evidente stato di agitazione che si è reso protagonista anche di minacce e aggressione al personale del negozio e che si è risolto con l’intervento dei Carabinieri e l’arresto del soggetto.

Dall’Amministrazione comunale è arrivata piena solidarietà al commerciante e ai suoi collaboratori che hanno subito il tentativo di furto e l’aggressione, con il sindaco che, insieme ad altri esponenti della Giunta comunale, si è recato direttamente presso l’esercizio commerciale nella mattina di giovedì 29 gennaio. E poco dopo, alle 11.30, tutta l’Amministrazione, insieme anche al comandante della Polizia locale, ha ricevuto presso la sala del Consiglio, un gruppo di commercianti e cittadini del centro storico che si erano dati appuntamento sotto il Municipio per rappresentare all’Amministrazione le proprie istanze sul tema della sicurezza.

L’incontro, che si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, ha innanzitutto portato all’impegno dell’Amministrazione ad organizzare nei prossimi giorni un momento di confronto pubblico aperto a cittadini, associazioni e attività economiche del centro di Marsciano e alla presenza delle Forze dell’Ordine, nel quale discutere e condividere un insieme di azioni e risposte da mettere in campo per rafforzare il controllo del territorio. Possibili interventi in questo senso sono peraltro stati già affrontati la scorsa settimana dall’Amministrazione e dall’Arma dei Carabinieri con il Prefetto Francesco Zito in occasione della sua visita a Marsciano, con richieste puntuali che l’Ente ha fatto al Prefetto in ottica di potenziamento ed efficacia delle attività per la sicurezza e per la vivibilità degli spazi. Il Comune resta, infatti, massimamente determinato a cercare di ottenere dal governo centrale, unico responsabile della allocazione delle risorse in materia di sicurezza e di personale delle Forze dell’Ordine, tutto il supporto necessario a tutela della cittadinanza.

Intanto, in attesa di realizzare questo incontro pubblico, fin da subito sarà predisposta dal Comune una maggiore presenza della Polizia locale in tutta l’area del centro, per dare un ulteriore tangibile segnale di assoluta attenzione dell’Amministrazione rispetto alle richieste di cittadini e commercianti del centro storico.