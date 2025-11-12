In corso i lavori di restauro e miglioramento sismico dell’Oratorio di San Giovanni Battista a Spello

Per un importo complessivo di 225.000 euro

Sono attualmente in corso i lavori di riparazione dei danni causati dal sisma del 2016 e di miglioramento sismico, per un importo complessivo di 225.000 euro, dell’Oratorio di San Giovanni Battista situato al piano terra del complesso edilizio dell’ex Collegio Vitale Rosi in Largo Mazzini. L’Oratorio, edificato nel XVII secolo e completato nel 1650 con la caratteristica ornamentazione barocca, rappresenta un prezioso patrimonio storico-artistico della città. Gli interventi puntano a eliminare le principali vulnerabilità strutturali emerse dopo il terremoto, restituendo sicurezza e agibilità a questo importante bene culturale. Il cantiere è attivo su più fronti: viene realizzato un giunto sismico tra l’Oratorio e l’edificio adiacente per evitare il dannoso effetto di martellamento tra le strutture, che ha causato gran parte delle lesioni visibili sulle pareti.

La volta dell’aula, lesionata, viene consolidata con moderne tecniche di placcaggio e una cerchiatura perimetrale in acciaio ancorata alle murature. Le pareti perimetrali, soprattutto quelle rivolte a nord e ovest che hanno subito i danni maggiori, vengono rinforzate attraverso cuciture d’angolo con barre d’acciaio, iniezioni di malta e intonaco armato con fibre composite. Le lesioni vengono riparate con la tradizionale tecnica dello scuci-cuci, utilizzando materiali che rispettano forme, dimensioni e colori originali. Infine, la vecchia scala metallica che collega l’aula al cortile interno viene sostituita con una nuova struttura più armoniosa e rispettosa del contesto storico.

I lavori sono condotti sotto la supervisione della Soprintendenza, con il coordinamento dei progettisti, della Direzione Lavori e dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici del Comune, nel pieno rispetto delle normative di tutela dei beni culturali: restauratori qualificati e iscritti all’albo del Ministero della Cultura si occupano delle superfici pittoriche interne, mentre per le murature vengono utilizzate esclusivamente malte a base di calce.

“Ogni intervento è condotto nel massimo rispetto dell’identità storica dell’edificio” ha dichiarato il Sindaco, Moreno Landrini. “L’obiettivo è restituire alla comunità di Spello un luogo di culto sicuro e fruibile, salvaguardando l’integrità di questo gioiello barocco che caratterizza il centro storico della città”.