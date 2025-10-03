“In cammino con ANT”, a Passignano passeggiata tra benessere e solidarietà

L’iniziativa domenica 5 ottobre

Una mattinata all’insegna della salute e della condivisione. E’ quanto in programma domenica 5 ottobre con “Un passo alla volta – percorso solidale per la prevenzione”, l’iniziativa che unisce attività fisica, benessere e solidarietà, organizzata dalla Fondazione ANT, in collaborazione con l’associazione Camminare Guarisce.

L’appuntamento è a Passignano sul Trasimeno, presso la Chiesa dell’Oliveto (Via Andrea Costa 28). Dopo le iscrizioni, fissate alle ore 8.30, la partenza è prevista per le ore 9.

Il percorso, della lunghezza di 11 km e con una durata stimata di circa 3 ore e mezza, è accessibile a tutti. L’evento vuole essere occasione per ribadire l’importanza del movimento per mantenersi in salute. All’interno del percorso sarà possibile percorrere un tracciato più breve (circa 5 km) adatto anche a chi non è un camminatore abituale.

L’importante è partecipare e scoprire la bellezza di rimettersi in moto, un passo alla volta.

La partecipazione prevede una donazione minima di 10 euro e al termine della camminata ci sarà una merenda offerta dall’organizzazione. Un momento conviviale pensato per concludere insieme l’esperienza e rafforzare lo spirito comunitario.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente destinato a sostenere i progetti di assistenza medico-specialistica domiciliare ai malati di tumore e le attività di prevenzione oncologica gratuita promosse da Fondazione ANT sul territorio umbro.

Per informazioni e iscrizioni contattare: Pamela (3381866347), Fabrizio (3274964754) e Tiziana (3427662550).