In auto con un machete lungo 70 cm, denunciati dai Carabinieri

Si tratta di tre giovani, di anni 24, 26 e 28, i primi due di origini italiane, il terzo albanese

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria tre giovani, di anni 24, 26 e 28, i primi due di origini italiane, il terzo albanese, ritenuti responsabili di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel dettaglio, i militari dell’Arma, nel corso della mattinata, mentre stavano effettuando un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato e controllato un’autovettura con a bordo i tre ragazzi.

Nel corso delle conseguenti verifiche i Carabinieri hanno notato un certo nervosismo da parte loro, tanto da insospettirli e indurli ad effettuare una perquisizione personale e veicolare.

Proprio nell’abitacolo della macchina, nell’immediata disponibilità dei tre, i militari hanno rinvenuto un machete “tropicano” lungo 70 centimetri, di cui 50 di lama.

Alla specifica richiesta circa i motivi della detenzione di un’arma bianca di così elevata pericolosità, i predetti non hanno fornito giustificazioni plausibili.

L’arma è stata sequestrata e i tre uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per l’ipotesi di reato anzidetta.

Un episodio che conferma, ancora una volta, l’importanza dell’impegno costante dell’Arma nel presidiare il territorio e prevenire potenziali minacce, anche a tutela delle stesse persone coinvolte.