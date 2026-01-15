Il violoncellista Mario Brunello protagonista al teatro Cucinelli di Solomeo

Domenica 18 gennaio, alle 17.30, riparte la stagione concertistica promossa dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

In programma musiche di Johann Sebastian Bach e di Mieczyslaw Weinberg

Riparte con uno degli ospiti più attesi della stagione – il grande violoncellista Mario Brunello – la programmazione concertistica del teatro Cucinelli di Solomeo, domenica 18 gennaio alle 17.30, nell’ambito della rassegna annuale promossa dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dalla Fondazione Perugia Musica Classica.

Primo vincitore europeo del prestigioso Concorso “Tchaikovsky” di Mosca nel 1986, e da allora protagonista di una prestigiosa carriera internazionale come solista con le più importanti orchestre sinfoniche e cameristiche del mondo, Mario Brunello aprirà e chiuderà il programma di domenica nel segno di Johann Sebastian Bach, eseguendo due delle sei Suites del genio tedesco: la n. 1 in sol maggiore (con il suo “iconico” Preludio), e la terza, in do maggiore. Al cuore del concerto di Solomeo due sonate del compositore polacco Mieczyslaw Weinberg, la n. 3 per violoncello solo op. 106, del 1971, e la n. 1 per violoncello solo op. 72, del 1972, pagine di raro ascolto dal vivo a cui Brunello ha dedicato anche la sua più recente incisione discografica, uscita nel 2024 per Arcana/Naxos.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com