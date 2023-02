Il videomessaggio di Lollobrigida a Norcia: “Difendere l’agroalimentare dagli attacchi”

Messaggio video alla Mostra del tartufo di Norcia

“Stiamo lavorando affinché i nostri prodotti agroalimentari e il lavoro dei produttori, oltre che valorizzati, siano messi al riparo dagli attacchi che ultimamente stanno arrivando”: è quanto ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel video messaggio inviato al Comune di Norcia in occasione dell’inaugurazione della 59/a mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici della Valnerina che si è aperta stamani.

Spiegando gli attacchi, il ministro ha sottolineato la “questione del Nutriscore, il sistema di etichettatura a semaforo che condizionerà le persone nelle loro scelte piuttosto che garantirci una corretta informazione, un sistema – ha aggiunto – per il quale un cucchiaio di olio di oliva è meno sano di una bevanda gassata”.

“Oppure – ha detto ancora Lollobrigida – si pensi al sistema irlandese di etichettatura del vino, in cui si vuole mettere sulle bottiglie una dicitura simile a quella che vediamo sui pacchetti di sigarette, una decisione pericolosa che stigmatizza un prodotto dell’eccellenza italiana quale è il vino, senza tenere conto di autorevoli pareri scientifico che dicono che un uso moderato fa addirittura bene alla salute”.

“Per non parlare poi del cibo prodotto in laboratorio o delle farine di grillo, che sono meno pericolose perché naturali, ma noi faremo norme per permettere ai cittadini di sapere chi le utilizza per non trovarsi spiazzati”, ha sottolineato il ministro.

“Lavoreremo per proteggere le persone e la nostra missione è quella di valorizzare la storia, la tradizione, i valori culturali che si trasmettono da secoli”, ha aggiunto. “Prodotti come il tartufo nero di Norcia sono vanto e orgoglio per il nostro Paese e il loro richiamo è ricchezza del territorio”, ha evidenziato Lollobrigida. “Produzioni come queste troveranno sempre il mio sostegno e quello del governo Meloni”, ha ancora sottolineato il ministro, che ha concluso il suo video messaggio con un riferimento al San Benedetto, “sulla sua regola si fonda la nostra Europa”.