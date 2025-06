«Orgogliosi di un talento che ha portato in alto il nome di Corciano e dell’Umbria»

Questo pomeriggio (4 giugno), a palazzo Comunale di Corciano, il sindaco Lorenzo Pierotti, insieme alla Giunta comunale, ha ricevuto ufficialmente Nicolò Filippucci, giovane cantautore corcianese che ha conquistato il pubblico nazionale partecipando alla ventiquattresima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il successo di Nicolò:

«Siamo orgogliosi di Nicolò, che con il suo straordinario talento e la sua determinazione ha portato in alto il nome di Corciano e dell’intera Umbria, facendosi apprezzare in tutta Italia. Vederlo calcare il palco di un programma così prestigioso come quello di “Amici” è stata un’emozione per tutti noi. Nicolò ha saputo distinguersi non solo per la sua voce autentica e potente, ma anche per la sua sensibilità artistica, la capacità di emozionare e per l’eleganza con cui ha affrontato ogni performance, senza mai snaturare la sua identità. È raro trovare in un giovane artista una maturità espressiva così marcata, e questo è segno di un percorso costruito con passione, studio e sacrificio. A nome mio e dell’amministrazione, i complimenti più sinceri e l’augurio di continuare su questa strada, certo che il suo futuro sarà pieno di soddisfazioni. Corciano sarà sempre la sua casa, pronta a sostenerlo e a festeggiare i suoi successi».

L’incontro si è concluso con la consegna di un riconoscimento simbolico da parte dell’amministrazione comunale, a testimonianza dell’affetto della cittadinanza nei confronti di Nicolò.

Classe 2006, Nicolò ha iniziato il suo percorso musicale sin da piccolo, studiando chitarra e cantando nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. Negli anni, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la vittoria del contest “Guerriero” dedicato a Marco Mengoni e il premio “The Artist of The Year” al Tour Music Fest 2023. Durante la sua esperienza ad “Amici”, ha colpito per la sua voce potente e l’assenza di autotune nelle esibizioni, ricevendo apprezzamenti da artisti come Noemi per la sua interpretazione di “Sono solo parole” .