Il sindaco e l’assessore alla cultura di Macerata accolti a Palazzo dei Priori

In vista di una collaborazione in ambito culturale

I Comuni di Perugia e Macerata dialogano per avviare una collaborazione in ambito culturale. Questa mattina a Palazzo dei Priori il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, e l’assessore alla cultura, Katuscia Cassetta, sono stati accolti dal sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi, affiancato dall’assessore alla cultura, Leonardo Varasano, e dall’assessore al turismo, Gabriele Giottoli. L’incontro ha posto le basi per approfondire gli ambiti in cui le due amministrazioni potranno promuovere iniziative comuni finalizzate alla valorizzazione culturale dei territori.