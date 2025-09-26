Il Servizio Civile Universale nei Vigili del Fuoco di Perugia

Presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia hanno preso servizio i giovani operatori del Servizio Civile Universale.

Dopo alcuni anni, il Corpo Nazionale torna a collaborare con il Ministero delle Politiche Giovanili, offrendo a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di vivere un’esperienza formativa e di volontariato all’interno delle proprie strutture a stretto contatto con la realtà quotidiana dei Vigili del fuoco.

I volontari presteranno servizio per 12 mesi, impegnandosi in diversi ambiti. Nello specifico, al Comando di Perugia le attività saranno focalizzate sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico.

I giovani parteciperanno a due progetti nazionali: “I Vigili del fuoco raccontano” e “La nostra storia: testi, immagini e voci”, iniziative volte a custodire e tramandare la memoria e l’identità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Prima di entrare nel vivo delle attività, i ragazzi seguiranno un periodo di formazione, durante il quale acquisiranno le competenze necessarie per contribuire efficacemente ai progetti oltre agli elementi basilari della sicurezza antincendio e della prevenzione e protezione dai rischi.

Il Servizio Civile Universale rappresenta, dunque, un’importante esperienza di cittadinanza attiva che promuove i valori fondamentali della Repubblica Italiana e delle sue istituzioni.