Il Secondo Circolo di Umbertide ha ottenuto il prestigioso Premio Nazionale eTwinning 2025 per il progetto “An opportunity for everyone”, iniziativa di grande successo realizzata con passione e dedizione nelle scuole dell’infanzia del Circolo.

Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della cerimonia svoltasi a Palermo dall’11 al 13 dicembre nel corso della Conferenza Nazionale eTwinning, durante la quale sono stati premiati i 10 progetti nazionali più meritevoli per qualità educativa e capacità di collaborazione tra partner europei.

eTwinning è la rete europea per la didattica collaborativa, attraverso una piattaforma gratuita del programma Erasmus+ che sviluppa progetti tra partner scolastici online. La piattaforma rappresenta uno degli strumenti principali per promuovere l’innovazione didattica, il multilinguismo e l’interculturalità nelle scuole.

A ritirare il premio per il Circolo Di Vittorio sono state la referente del progetto, l’insegnante Isabella Marini e la dirigente scolastica, la prof.ssa Raffaella Reali, testimoniando l’impegno collettivo e la visione strategica della scuola, a conferma dell’impegno pluriennale della direzione didattica nell’ambito della progettualità internazionale e dell’innovazione.

Il progetto “An opportunity for everyone”, infatti, ha coinvolto, oltre alle scuole di Umbertide, anche classi della Grecia, della Turchia e del Portogallo. I bambini hanno collaborato attraverso incontri online, con videocall in lingua inglese e la condivisione di storie appartenenti alle culture dei paesi partecipanti, attraverso l’utilizzo di molteplici canali sensoriali in modo da garantire la partecipazione di tutti, soprattutto dei bambini con bisogni educativi speciali.

Oltre al prestigioso riconoscimento, il Secondo Circolo di Umbertide ha ricevuto un voucher del valore di 2mila euro che sarà interamente destinato all’acquisto di materiale scolastico innovativo a beneficio degli studenti.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento così prestigioso che premia l’impegno delle docenti della scuola dell’infanzia, da anni in prima linea nella promozione di una didattica innovativa anche in campo digitale – ha sottolineato la dirigente Reali-. Il nostro Circolo prosegue sulla strada dell’internazionalizzazione per promuovere l’apprendimento della lingua inglese, fin dalla prima infanzia, e permettere lo sviluppo dei valori fondamentali dell’Unione Europea”.