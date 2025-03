Il ricordo di Margherita Peccati e Daniela Crispolti nel dodicesimo anniversario della loro uccisione

La presidente Proietti: “Continueremo a ricordarle anche attraverso le borse di studio per le migliori tesi sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione”

(AUN) – Perugia, 6 marzo 2025 – Alla presenza della presidente della Regione Stefania Proietti, della presidente del Consiglio regionale Sarah Bistocchi, dei membri Giunta e dei direttori regionali, un consistente numero di colleghi di Margherita Peccati e di Daniela Crispolti si è stretto ai loro familiari nel ricordo di quel 6 marzo 2013, quando vennero uccise mentre erano in servizio.

“Margherita e Daniela – ha detto la presidente Proietti – sono state due straordinarie collaboratrici del nostro ente, ma erano anche due straordinarie donne. Ci stringiamo, così come siete intorno a me, intorno alle loro famiglie, che qui devono sentirsi a casa e vogliamo far vivere il ricordo di Margherita e Daniela in quella che era la loro attività di ogni giorno. Ogni persona che entra in questo nostro ente per ricevere un servizio, per rivolgersi ai nostri uffici, per chiedere un sostegno, un aiuto, per rivolgersi al proprio ente regionale, attraverso questa targa vede i loro nomi. Hanno dato l’esempio più alto, quello di chi ha dato la vita, ma loro, ne abbiamo testimonianza diretta, sul posto di lavoro erano sempre disponibili, qui accoglievano, sorridevano, andavano presso le aziende, presso gli istituti: in questo modo ce le raccontano Margherita e Daniela”.

“Vogliamo riprendere con forza – ha concluso la presidente Stefania Proietti – una bellissima iniziativa portata avanti già da diversi anni anche dai loro colleghi delle loro colleghe, per ricordare Margherita e Daniela. Una borsa di studio rivolta a giovani che svolgano una tesi di laurea sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione. Abbiamo ripreso in mano quel bando proprio alcuni giorni fa, affinché a questo momento di ricordo nel dolore continui ad affiancarsi un altro momento di ricordo nella speranza di uno sguardo nuovo rivolto al futuro”.

A concludere il commosso ricordo di Margherita Peccati e di Daniela Crispolti è stata poi chiamata la loro collega di ufficio Elisabetta Mancini, che con loro lavorava all’accreditamento degli organismi di formazione e dei soggetti privati per i servizi al lavoro.