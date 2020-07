Il Questore di Terni Massucci in visita a Molino Silla. La mattinata rientra nell’ambito della collaborazione tra la Questura di Terni e la Comunità Incontro Onlus di Amelia

Il Questore di Terni Roberto Massucci è tornato a far visita questa mattina a Molino Silla, casa madre della Comunità Incontro Onlus ad Amelia. La visita, che ha fatto seguito a quella di febbraio scorso, rientra nell’ambito della collaborazione tra la Questura di Terni e la Comunità Incontro per la prevenzione e la lotta alla droga. Accolto dal capo struttura Giampaolo Nicolasi, il Dott. Massucci ha incontrato in Auditorium lo staff multidisciplinare della Comunità e i ragazzi ospiti, ai quali ha rimarcato l’importanza di lavorare insieme ad un approccio condiviso nella lotta alle dipendenze e di ritenere fondamentale la collaborazione interistituzionale per individuare criticità e strumenti finalizzati a tutelare le fasce più a rischio.

“Tutti noi – ha affermato – dobbiamo mettere a disposizione la nostra esperienza di vita e le nostre competenze per raggiungere questo obiettivo comune. Come Polizia di Stato, ci siamo”. “Momenti di confronto come quello odierno – ha sottolineato Giampaolo Nicolasi – sono determinanti per il lavoro che svolgiamo ogni giorno per combattere le dipendenze. Per questo ringraziamo profondamente il Questore Massucci per la sua disponibilità e per la sua vicinanza e con lui gli uomini della Polizia di Stato”.

All’incontro ha partecipato anche la Sindaca di Amelia Laura Pernazza.