Il Quartetto Altemps in concerto a Solomeo per un originale viaggio nella musica dell’Ottocento

Domenica 23 febbraio, alle 17.30, in programma al teatro Cucinelli il Quartetto in sol minore op.46 di George Onslow e il Quartetto in la minore D. 804 di Franz Schubert

È un originale e fedele viaggio nel repertorio dell’Ottocento il prossimo appuntamento della stagione concertistica della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e della Fondazione Perugia Musica Classica, domenica 23 febbraio alle 17.30 al teatro Cucinelli di Solomeo.

Protagonista il Quartetto Altemps – formato da Stefano Barneschi e Fabio Ravasi (violini), Ernest Braucher (viola) e Marco Testori (violoncello) – felice incontro tra musicisti di provenienze diverse che si sono distinti per le riletture attente che nascono dalle esperienze in complessi “barocchi” come Il Giardino Armonico, Europa Galante, l’Orchestra da Camera di Basilea e I Barocchisti.

Emblematica è in tal senso la presenza nel programma del compositore anglo-francese George Onslow, dalla produzione di derivazione “austro-germanica”, di cui l’Altemps eseguirà il Quartetto in sol minore tratto dall’opera 46 del 1831, pagina di raro ascolto. Particolarmente conosciuto al grande pubblico è invece il secondo brano in programma, il Quartetto in la minore D. 804 di Franz Schubert, l’unico suo lavoro cameristico – assieme al Quintetto La trota – ad essere pubblicato mentre era ancora in vita.

Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com