Il Prof. Emidio Albertini di UniPg nominato Presidente del POST

Albertini è docente ordinario dell’Università degli Studi di Perugia e Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali

Il Prof. Emidio Albertini, docente ordinario dell’Università degli Studi di Perugia e Coordinatore del Corso di Dottorato in Scienze e Biotecnologie Agrarie, Alimentari e Ambientali, è stato nominato Presidente del POST – Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia, il museo scientifico interattivo del Comune e della Provincia di Perugia, che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento regionale per la divulgazione della cultura scientifica.

La struttura, inaugurata nel 2003, ha sede nel cuore del centro storico di Perugia, all’interno di un ex monastero domenicano situato nei pressi dell’Arco Etrusco. Il POST propone un’offerta culturale dinamica e accessibile, pensata per visitatori di tutte le età, che favorisce un’esperienza diretta con la scienza e la tecnologia.

Con la nomina del Prof. Albertini, il POST rafforza il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica e nell’educazione alle scienze. Il museo continuerà a offrire un ricco programma di attività, tra cui mostre temporanee multimediali, laboratori didattici, corsi e incontri dedicati all’attualità scientifica e tecnologica, rivolti sia al mondo scolastico sia al pubblico adulto.

Grazie alla professionalità di uno staff di esperti comunicatori scientifici e al contributo dell’esperienza maturata dall’Università degli Studi di Perugia nel campo del public engagement, il POST si conferma sempre più come un ambiente stimolante e inclusivo, dove conoscere, esplorare e lasciarsi affascinare dalla scienza. La nuova presidenza del Prof. Albertini si inserisce in una visione di crescita e innovazione, volta a consolidare il ruolo del Museo come polo di eccellenza per la divulgazione scientifica in Umbria e nel panorama nazionale.