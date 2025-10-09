Il Prof. Claudio Santi insignito della medaglia commemorativa della Società Chimica Polacca

Claudio Santi, ordinario di Chimica Organica presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia, è stato recentemente insignito della medaglia commemorativa della Società Chimica Polacca – Polskie Towarzystwo Chemiczne, in virtù dell’eccezionale contributo scientifico reso nell’ambito della chimica, anche attraverso collaborazioni di lunga data con numerosi gruppi di ricerca polacchi.

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso del 67° Convegno Nazionale della Società Chimica Polacca dove il Prof. Santi ha tenuto una conferenza plenaria dal titolo: “Two Decades of Selenium-Based Redox Catalysis: New Horizons in Green and Biological Chemistry”.

Durante la cerimonia di premiazione, il Prof. Santi ha espresso la propria gratitudine ai colleghi e agli studenti, sottolineando come sia stato proprio il loro entusiasmo a sostenere e ispirare il suo impegno costante nella ricerca. Ha inoltre voluto ringraziare l’Università degli Studi di Perugia, con particolare riferimento ai programmi di scambio e mobilità internazionale, che hanno favorito, nel tempo, lo sviluppo di progetti di ricerca transdisciplinari, aprendo nuove opportunità di formazione e crescita per intere generazioni di studenti.

“Il Premio – ha sottolineato il Prof. Santi – rappresenta non solo un importante traguardo individuale, ma anche il segno tangibile della qualità della ricerca italiana nel panorama scientifico internazionale e del valore delle collaborazioni accademiche tra Italia e Polonia”.

Perugia, 9 ottobre 2025