Il primo concorso Ruralciak

Riservato ai video delle autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, vinto dalla Sardegna

È la Regione Sardegna la vincitrice di RuralCiak, il primo concorso che premia le produzioni video delle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni e Province autonome italiane, istituito dalla Regione Umbria – Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014/2022 e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. La premiazione si è svolta ieri, mercoledì 19 aprile, alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori a Perugia, nell’ambito della 17esima edizione del Festival Internazionale del Giornalismo, alla presenza della Rappresentanza della Commissione UE in Italia, del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, delle Autorità di Gestione dei PSR italiani.

Il concorso, rivolto principalmente ai professionisti della comunicazione pubblica, intende promuovere un confronto aperto e collaborativo tra i soggetti istituzionali chiamati a raccontare l’Europa, le sue istituzioni e l’impatto dei Fondi UE sui territori.

Presenti sul palco, tra gli altri, Simona Angelini, Autorità di Gestione RRN- MASAF (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), Paolo Ammassari, Dirigente del MASAF, Michele Michelini, Direttore Sviluppo economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda digitale della Regione Umbria, Franco Garofalo, Autorità di Gestione del PSR dell’Umbria e Adriano Addis, Ufficio Stampa Commissione Europea.

Quattro i premi in gara. Il RuralCiak d’Oro è stato vinto dalla Regione Sardegna con un video (Lo Sviluppo Rurale guarda al Futuro) che si è concentrato sulle attività svolte nel corso degli ultimi anni per raccontare a un pubblico di beneficiari ma anche alla cittadinanza i valori dello sviluppo rurale della Regione Sardegna tra tradizione e innovazione. Il RuralCiak d’Argento è andato alla Regione Veneto con uno spot (Il diario di Chiara – Le nostre radici, il futuro della terra) realizzato per avvicinare i cittadini alla politica di sviluppo rurale. Il RuralCiak di Bronzo e il RuralCiak giovani universitari sono stati assegnati, infine, alla stessa Regione, il Friuli-Venezia Giulia, che ha scelto di mettere in luce l’importanza del lato sociale dell’agricoltura (Alimentiamo Valori – PSR FVG 2014-2022);

I premi sono stati ritirati dal responsabile della comunicazione della Regione Sardegna Nicola Sassu, dall’Autorità di Gestione del Veneto Franco Contarin e dalla responsabile comunicazione Friuli-Venezia Giulia, Silvia Abelli.

Franco Garofalo, Autorità di Gestione del PSR Umbria, ha sottolineato come oggi ci si trovi di fronte a un cambiamento radicale nel mondo dei media che impone di raccogliere le specificità del territorio e comunicarle nel modo più ampio possibile, anche con strumenti più leggeri quali quello di un contest di video fra Regioni e in una modalità che coinvolga non solo gli attori e beneficiari, ma un pubblico più vasto.

I video sono stati selezionati da una giuria tecnica presieduta da da Luca Garosi, caporedattore centrale Rai News 24, docente universitario, formatore, e composta da Adriano Addis (Ufficio Stampa. Commissione Europea), Luca Romani (regista televisivo, editor “Linea Verde” Rai), Alberto Fabi (regista, scrittore, presidente “Cinema e audiovisivo” CNA Umbria) e Maria Rosaria Fraticelli (responsabile Sezione Comunicazione e Marketing istituzionale Regione Umbria).