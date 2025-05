Il presidente Presciutti incontra l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria

All’indomani delle elezioni per il rinnovo del Consiglio. Verso un protocollo d’intesa sugli uffici stampa pubblici

(Cittadino e Provincia) – Perugia, 6 maggio 2025 – Incontro in Provincia tra il presidente Massimiliano Presciutti e l’Ordine dei giornalisti dell’Umbria che ha recentemente rinnovato i propri rappresentanti. Erano presenti il presidente dell’Odg dell’Umbria Luca Benedetti, la vicepresidente Donatella Binaglia e i consiglieri Mirko Loche, Francesca Marruco e Donatella Miliani.

Un incontro di conoscenza voluto dallo stesso Presciutti, all’indomani delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine.

“L’informazione non è tale se non è libera – ha esordito il presidente nell’accogliere il presidente dell’Ordine Luca Benedetti e alcuni consiglieri -. Ho sempre apprezzato questa professione. Un mestiere delicato in quanto richiede capacità di racconto, analisi, commento, che a volte possono anche non piacere, ma che vanno comunque democraticamente rispettati”.

“Noi non andiamo a bussare alle istituzioni – ha dichiarato Benedetti nel ringraziare per l’invito ricevuto -: lo faremo quando sarà necessario. Il nostro settore vive un momento complicatissimo – ha proseguito -, ma che può essere considerato anche una fase di occasioni e opportunità. Stiamo lavorando, e presto firmeremo un protocollo d’intesa fra ANCI, ASU, GUS, ODG e UPI per la gestione degli uffici stampa pubblici: auspichiamo un interesse anche da parte della Provincia di Perugia e che questa possa fare da capofila per gli altri enti con cui vogliamo entrare in dialogo. C’è bisogno che all’interno delle pubbliche amministrazioni i giornalisti abbiano un maggiore peso specifico. Chiediamo agli amministratori pubblici – ha concluso Benedetti – grande prudenza nella gestione delle figure che all’interno degli enti si occupano di informazione: questi devono essere garanzia di qualità per ente e cittadini, al fine di assicurare una corretta informazione”.