Il perugino Valentino Curti protagonista alla Green Cup di Trap

di Andra Diana Ilascu

Bronzo nel Mixed Team e miglior punteggio nelle qualificazioni della prova individuale

MASSA MARTANA (PG) – Prestazione da incorniciare per Valentino Curti, tiratore umbro della Marina Militare, alla Green Cup 2025. Nella prestigiosa manifestazione internazionale di Trap, disputata sui campi di Umbriaverde, Curti ha conquistato il bronzo nel Mixed Team in coppia con Carolina Paganin (Fiamme Rosse) e ha realizzato il miglior punteggio di qualificazione nella prova individuale, con uno straordinario 124 su 125.

La medaglia a squadre è arrivata al termine di una finale combattuta contro la formazione cinese Bai–Yu. Curti e Paganin, in gara per la squadra “Italia 10”, avevano chiuso le qualificazioni con 142/150 (75 piattelli colpiti da Curti, 67 da Paganin) e si sono poi imposti nella sfida per il terzo posto con il punteggio di 43/50 (23 Curti, 20 Paganin), salendo così sul podio.

«Siamo partiti da sfavoriti – racconta Curti – io ho fatto un errore nei primi cinque piattelli, e Carolina ne ha sbagliati un paio nei primi sette. I cinesi erano ancora perfetti. Poi però ci siamo messi giù, testa bassa, e abbiamo sparato come sappiamo fare. Abbiamo rimontato tutto e, arrivati agli ultimi due piattelli, sapevamo già di aver vinto. C’è stato uno sguardo d’intesa tra noi: la tensione era scesa, avevamo già capito com’era andata».

Il risultato arriva a coronamento di un periodo particolarmente positivo per Curti, che solo una settimana prima era stato protagonista al quarto Gran Premio FITAV di Eccellenza in Puglia, ottenendo il miglior punteggio di tutti in qualificazione – 124/125 – ma chiudendo poi al quinto posto in finale.

«Avevo fatto una grandissima prestazione in qualifica, ma in finale ho pagato un po’ di stanchezza, e forse anche l’emozione. Questa medaglia ripaga il lavoro e la fatica di quei giorni».

Classe 2000, originario di Perugia, Curti conosce bene i campi di Umbriaverde:

«È come sparare in casa. Li frequento da quando sono piccolo, mi sento sempre a mio agio, e riesco ad esprimermi bene».

Dopo la Green Cup, il focus è ora rivolto al grande obiettivo di fine stagione: il Campionato Italiano, in programma a settembre all’impianto sportivo di Uboldo (VA).

«Lì voglio arrivare pronto, soprattutto per la finale, che si disputa con un solo colpo invece di due come in qualificazione. Sto già lavorando su questo aspetto, allenandomi con maggiore attenzione sul colpo singolo. La precisione diventa ancora più determinante».

Con una medaglia internazionale, una prestazione tecnica di altissimo livello e una mentalità sempre più solida, Valentino Curti conferma il suo nome tra i giovani di maggiore prospettiva nel panorama del Trap azzurro.