Il perugino Graziano Giommaroni a Sanremo per truccare gli artisti

L’umbro faceva parte dello staff di Casa Sanremo

La sua è stata la seconda esperienza nella città dei fiori

Castiglione del Lago, 20 febbraio 2025 – Ha lavorato a Sanremo truccando vari cantanti in gara dal vincitore Olly, a Gaia, a Coma_Cose, a Antonio “Stash” Fiordispino dei The Kolors fino agli ospiti che si sono esibiti su palco esterno al Teatro Ariston come Big Mama. È stata coinvolgente ed emozionante questa esperienza che gli ha permesso di godersi anche l’atmosfera di festa e gioia che ha regnato nella città durante il settantacinquesimo Festival della canzone italiana. A vivere tutto questo è stato Graziano Giommaroni, make-up artist nato a Perugia ma ora residente di Castiglione del Lago con una lunga esperienza nel campo della moda, della fotografia, della televisione e del wedding. La sua non è stata la prima esperienza a Sanremo, ci era già stato nel 2021.

“La prima volta c’ero stato era l’anno del Covid – racconta Graziano – e allora non c’era nessuno in giro, abbiamo vissuto la manifestazione rispettando le distanze e seguendo le accortezze del caso. Quest’anno invece è stato completamente diverso. C’era gente in giro e veniva trasmessa musica 24 ore al giorno, la sentivi ovunque. A parole non si può spiegare, andrebbe vissuto. È stata una bellissima esperienza, anche se abbiamo fatto un po’ le corse. Io lavoravo a Casa Saremo, dove passano gli artisti per le interviste e le conferenze stampa. Il tempo che avevamo a disposione per prepararli era pochissimo, facevamo tutto di corsa lavorando in team con un parrucchiere. Una volta sono stato intervistato pure io a Radio Sanremo per commentare i make-up dei concorrenti del Festival. È proprio vero che Sanremo è Sanremo”.

L’avventura di Graziano è cominciata il mercoledì mattina per concludersi il sabato. “Cominciavamo alle 9 della mattina – termina Giommaroni – e non sapevamo mai a che ora si andava a letto. Tra lavoro e divertimento passava il tempo senza che ce ne accorgessimo”.

Tra i cantanti truccati da Graziano, oltre ai già citati, ci sono stati Clara, Rocco Hunt, Francesca Alotta, Senhit, l’attore Massimo Boldi e l’ex pugile Clemente Russo. Oltre agli artisti, i professionisti del beauty di Casa Sanremo si sono occupati anche dell’entourage al lavoro per il Festival.