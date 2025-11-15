Il personale della Polizia di Stato incontra gli studenti di Gubbio per una lezione sulla legalità

Negli scorsi giorni, il personale della Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’Istituto Cassata Gattapone di Gubbio per una lezione sulla legalità.

Durante l’incontro, gli operatori specializzati del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica dell’Umbria si sono confrontati con le ragazze ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, approcciando con loro le strategie corrette per navigare in sicurezza nel web.

L’evento, che ha visto la partecipazione di ben 260 alunni e 22 professori delle ultime classi della scuola secondaria di primo grado, si è tenuto alla presenza della referente del Cyberbullismo, Prof.ssa Chiara Mancini, nell’aula magna messa appositamente a disposizione da parte dell’Istituto Cassata Gattapone.

Le indicazioni fornite hanno suscitato molta curiosità tra gli alunni, che sono riusciti a guardare da un’ottica differente la loro “vita virtuale”, comprendendo che i comportamenti adottati in Rete si riflettono spesso nella vita reale.

I fenomeni del cyberbullismo e dell’adescamento on-line sono stati oggetto di particolare attenzione e approfondimento da parte degli Operatori della Specialità, i quali hanno individuato in una corretta opera di prevenzione e la diffusione di buone pratiche nell’utilizzo dei social network, le migliori armi a disposizione.

Il personale intervenuto si è inoltre soffermato in particolare sulla condivisione delle immagini intime, sia proprie che altrui, nonché su argomenti quali gli hate speech, ovvero i “discorsi d’odio” che trovano nella rete internet e nelle piattaforme social la loro naturale collocazione.

Da segnalare che in questa occasione è stato distribuito ai ragazzi materiale di approfondimento sulle tematiche discusse, che servirà al corpo insegnante e agli studenti di ritornare sugli argomenti trattati.

Perugia, 15 novembre 2025