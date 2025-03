Il NID Perugia ospita una vera e propria “settimana del Design”

Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele, ideatori, autori e conduttori del popolare podcast Cafè Design, ospiti sabato 29 alla sala dei Notari.

Nel corso della mattinata verranno consegnati i NID Design Award, premi previsti per gli ex studenti dell’istituto perugino che si sono contraddistinti nelle categorie career e proiecto

I nuovi trend del design del 2025, raccontati dalle voci del popolare podcast Caffè Design, sono i protagonisti dell’attesa seconda edizione del NID Design Breakfast, evento promosso dal NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia, in programma sabato 29 marzo dalle 9 alle 13 alla Sala dei Notari di Perugia.

Ospiti e conduttori della mattinata i designer e podcaster Giuliano, Nanni, Riccardo e Raffaele, che si confronteranno sulle novità e sulle direzioni in cui si sta muovendo il design in questi mesi, con l’approccio leggero e competente che contraddistingue il loro progetto online nato nel 2017 e diventato ormai un punto di riferimento per la comunità italiana di appassionati e addetti ai lavori.

L’evento sarà anche l’occasione per la consegna dei NID Design Award, riconoscimento nato l’anno scorso con l’obiettivo di celebrare il talento e la creatività degli studenti ed ex studenti dell’istituto perugino – centro formativo d’eccellenza attivo dal 1983 – che si sono contraddistinti nelle categorie Proiecto, per premiare le tesi più innovative, e Career, per chi ha trasformato la formazione accademica in una storia di successo professionale.

Una vera e propria settimana del design targata NID

Novità di quest’anno, l’appuntamento di sabato alla Notari si inserisce in una vera e propria NID Design Week, con due eventi di avvicinamento in città: da giovedì 27 (inaugurazione alle 18) a domenica 30 marzo lo Spazio Modu di via Bontempi ospiterà la Design Flag Expo, un’esposizione delle migliori 10 bandiere realizzate dagli studenti del triennio di Graphic Design: la bandiera è affermazione di identità a mezzo stampa, perché però non usarla per raccontare altro, renderla una pagina di un libro, uno spartito musicale, un supporto digitale?

E venerdì 28 marzo, sempre alle 18, presso Edicola 518 in via Sant’Ercolano si terrà la presentazione del nuovo numero di Decalogue, la rivista di fotografia sperimentale edita dal NID, un progetto editoriale che esplora nuovi linguaggi visivi e narrativi e che in questa nuova uscita presenta le diverse visioni di artisti sul tema della metamorfosi.