Il Metamorphosi Ensemble al Cucinelli di Solomeo tra Prokofiev e Stravinsky

Prosegue con il Metamorphosi Ensemble, domenica 9 novembre alle 17.30, la stagione concertistica del teatro Cucinelli di Solomeo, nell’ambito della programmazione annuale promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Un appuntamento particolarmente importante, quello di domenica, che vede il già noto Trio Metamorphosi (Mauro Loguercio, violino e i fratelli Francesco e Angelo Pepicelli, violoncello e pianoforte) affiancato da tre colleghi di grande prestigio, ognuno solista principale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia: il flautista modenese Andrea Oliva, il clarinettista romano Alessandro Carbonare e l’arpista francese Fabrice Pierre.

Spunto per il programma è la trascrizione del 2020 per sestetto della partitura orchestrale del balletto Petruška (1911) di Igor Stravinsky, da parte dell’israeliano Yuval Shapiro, brano che ha ispirato all’arpista Pierre la medesima operazione sulla suite tratta dal balletto Romeo e Giulietta (1938-40) di Sergei Prokofiev.