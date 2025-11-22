Il Lions Club Deruta dona 4mila euro al Centro Speranza

La donazione è avvenuta durante la Festa delle castagne alla quale hanno aderito oltre 300 persone

Antonucci: “È stata una serata straordinaria, ringrazio tutti i presenti, il Lions Club Deruta e Annalisa Baldi”

Fratta Todina, 22 novembre 2025 – Una serata di solidarietà, divertimento ed inclusione. Grande successo per la “Festa delle castagne”, l’appuntamento annuale, promosso dal Centro Speranza di Fratta Todina in collaborazione con l’associazione Madre Speranza, che si è tenuto venerdì 21 novembre presso la tensostruttura presente nel parco e che ha visto la presenza di oltre 300 persone. Special guest della serata la cantante e presentatrice Annalisa Baldi (tra le sue esperienze la partecipazione alla prima edizione del talent “X-Factor” e l’inviata di alcune trasmissioni Rai tra cui “Camper”) che ha allietato i presenti con la sua musica, accompagnata da Domenico Bordoni. Sul palco anche gli ospiti del Centro che si sono esibiti insieme agli educatori in una simpatica performance di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Presenti anche Gianluca Coata, sindaco di Fratta Todina, accompagnato dalla vice sindaca Vania Biscotti, e lo scalatore in carrozzina Luca Panichi.

Spazio anche alla solidarietà. Durante la serata, il Lions Club di Deruta ha consegnato al Centro Speranza un assegno di 4mila euro, che contribuirà alla costruzione del percorso sensoriale che sarà realizzato nel parco appena sarà raccolta tutta la somma necessaria, che si aggira intorno ai 35mila euro. A dare l’assegno a madre Graziella Bazzo, direttrice del Centro, e a Giuseppe Antonucci, presidente dell’associazione Madre Speranza Odv (realtà che dal 2000 sostiene la struttura di Fratta Todina attraverso la raccolta fondi e l’organizzazione di iniziative per l’inclusione delle persone con disabilità), sono state la presidente del Lions Elisabetta Nardi insieme alla tesoriera Anna Mariotti. Il Club di Deruta fino ad oggi ha donato 14.500 euro per questo fine.

A margine dell’iniziativa Giuseppe Antonucci ha dichiarato: “È stata una serata straordinaria, un appuntamento annuale che riscuote sempre successo, dove abbiamo vissuto momenti piacevoli insieme ai nostri ragazzi e alle loro famiglie. Questo appuntamento è importante anche per quanto riguarda la solidarietà e per questo ringraziamo il Lions Club di Deruta per l’ennesima donazione e per il sostenere il nostro progetto del percorso sensoriale. Un grande ringraziamento anche ad Annalisa Baldi che, con la sua grande umiltà, ha voluto condividere con noi e donarci questa serata portando una luce straordinaria e tanta allegria”.

Il Centro Speranza di Fratta Todina opera da oltre 40 anni nel territorio regionale e segue circa 80 persone con disabilità.