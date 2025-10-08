‘Il lavoro marcia verso la Pace’, l’iniziativa di Cgil ad Assisi: interviene il segretario Landini

L’incontro sarà sabato 11 ottobre alle 17.30 nella sala Auditorio della Cittadella di Assisi

‘Il lavoro marcia verso la Pace – democrazia, solidarietà, diritti umani’ è l’iniziativa promossa da Cgil e in programma sabato 11 ottobre alle 17.30 nella sala Auditorio della Cittadella di Assisi.

L’evento, organizzato in occasione della Marcia della pace e della fraternità Perugia-Assisi (che si terrà poi domenica 12 ottobre), vedrà la presenza del segretario generale di Cgil Maurizio Landini.

Ad aprire i lavori saranno i saluti di Maria Rita Paggio, segretaria generale di Cgil Umbria, e Valter Stoppini, sindaco di Assisi. Seguiranno due videomessaggi di Shaher Sead, segretario generale della Federazione generale dei sindacati palestinesi (PgFtu Palestina), e di Olha Chabaniuk, vicepresidente del sindacato ucraino dell’istruzione e della scienza. Poi, gli interventi di padre Tonio dell’Olio, presidente di Pro Civitate Christiana, e di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. Chiuderà l’incontro, moderato da Stefano Milani, direttore di Collettiva, il segretario generale Landini.

L’iniziativa sarà trasmessa in diretta su Collettiva, il giornale della Cgil.