Il Gruppo Grifo Agroalimentare ‘viaggia’ a TuttoFood: le eccellenze della cooperativa umbra a Milano

Fino all’8 maggio, alla fiera internazionale B2B, mostra e degustazioni di prodotti caseari e gastronomici tra cui il Caciottone di Norcia IGP

Un viaggio tra le eccellenze gastronomiche, novità e produttori d’eccellenza a cui prende parte anche il Gruppo Grifo Agroalimentare: si tratta di TuttoFood, la fiera internazionale B2B in programma fino all’8 maggio a Milano, dove sono rappresentate le filiere produttive del cibo di tutto il mondo.

“L’evento rappresenta una vetrina di grande livello per la nostra cooperativa – ha dichiarato il presidente del Gruppo, Carlo Catanossi –, occasione per presentare i nostri prodotti caseari e gastronomici, genuini e autentici, e così anche attraverso lo stand, realizzato in legno ed elementi materici, abbiamo voluto richiamare la naturalità dei prodotti del gruppo. Non solo: vogliamo trasmettere l’importanza della territorialità e delle tipicità, che rappresentano un legame indissolubile con le tradizioni, rivisitate in chiave moderna”.

A tal proposito, tra le degustazioni proposte, spazio al Caciottone di Norcia IGP. Prodotto nel cuore dei Monti Sibillini, questo formaggio vanta il prestigioso riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta ed è protagonista accanto alle altre eccellenze casearie nursine a marchio Caseificio di Norcia, alle produzioni dello stabilimento di Colfiorito, in particolare le mozzarelle prodotte con il latte proveniente dagli allevamenti della dorsale appenninica umbro-marchigiana, ai pecorini del Caseificio di Talla, ai prodotti del marchio Ragusa Latte, senza dimenticare le specialità del laboratorio di gastronomia Corradi Umbria & Sapori.

“Questa è la quarta edizione di TuttoFood a cui partecipiamo – ha commentato Catanossi – riuscendo a farci apprezzare da molti buyers nazionali ma anche internazionali, in un’ottica di rafforzamento dell’esportazione dei nostri prodotti”.