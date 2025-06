A partire dal 20 giugno

È stato presentato oggi, 17 giugno, a Palazzo dei Priori il progetto “Il Grifo a Perugia: tra mito, storia e modernità”, promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale di Perugia e curato da Luana Cenciaioli. L’obiettivo è raccontare la storia del Grifo, simbolo per eccellenza della città, dalle sue origini fino all’età moderna, attraverso numerose iniziative aperte a tutta la cittadinanza. Con mostre, visite guidate, itinerari urbani, convegni, attività ludico-ricreative il tema sarà esplorato offrendo un viaggio coinvolgente tra arte, archeologia, leggenda e identità civica.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale, Costantino D’Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Umbria, la consigliera Francesca Pasquino in rappresentanza della Provincia di Perugia, l’archeologa Cenciaioli. Presenti, tra gli altri, anche il prorettore dell’Università degli studi Francesco Asdrubali, la direttrice Tiziana Caponi e Samuele Ranucci del Manu, nonché esponenti dell’associazionismo cittadino e numerosi consiglieri comunali tra cui il vicepresidente Edoardo Gentili.

Nella sala della Vaccara sono stati illustrati gli eventi in calendario fino a settembre 2025, quando, con l’apertura della scuola, saranno coinvolti anche le alunne e gli alunni delle primarie grazie a uscite didattiche a tema (“Caccia al Grifo”). Per gli appuntamenti previsti a ottobre e novembre le date saranno comunicate successivamente.

Diverse le sedi che ospiteranno le iniziative: Museo archeologico nazionale dell’Umbria, Palazzo della Provincia, Galleria nazionale dell’Umbria, Villa del Colle del Cardinale, la sede della Società operaia di mutuo soccorso, Museo Laboratorio di tessitura a mano “Giuditta Brozzetti”, Archivio di Stato.

Il primo appuntamento, il 20 giugno, è al Manu in concomitanza con le celebrazioni ufficiali del XX Giugno: alle 17 si inaugura, con accesso gratuito al museo, la mostra diffusa “Il Grifo a Perugia dalle urne alle medaglie”, che durerà fino al 31 luglio, a cura della direttrice Tiziana Caponi, Samuele Ranucci e Luana Cenciaioli.

Si prosegue il 4 luglio (ore 16) con un focus sulla storia del Grifo del Palazzo della Provincia e visita guidata nelle sale affrescate.

Dal 24 al 26 luglio i musei nazionali dell’Umbria (Gnu, Manu, Villa del Colle del Cardinale) aprono le porte per “I giorni del Grifo” prevedendo in ogni data visite guidate (gratuite previo acquisto del biglietto di ingresso) in due turni.

In programma anche percorsi guidati in centro storico sempre sulle orme del Grifo (26 luglio e 21 agosto).

Il 23 settembre si inaugura la seconda mostra di questa prima parte del calendario: “Perusia dicta est quasi Gryphonia. Il grifo nelle carte d’archivio” all’Archivio di Stato, a cura della direttrice Cinzia Rutili e Anna Alberti.

“L’idea, che nasce per volontà dell’Ufficio di Presidenza condivisa con tutto il Consiglio – ha detto la presidente Elena Ranfa – è stata quella di mettere a sistema una serie di iniziative intorno al tema del Grifo, creatura mitologica e simbolo della città. Tante sono state le adesioni di enti, associazioni università, fondazioni che hanno pienamente compreso lo spirito di questo progetto: far ritrovare la città tutta intorno a un segno identitario forte che ha caratterizzato la storia ma anche la vita sociale, culturale ed economica di Perugia. Nell’arco di cinque mesi si articoleranno una serie di eventi, convegni e momenti ludico-ricreativi che coinvolgeranno cittadini e cittadine alla riscoperta del Grifo in tutte le sue declinazioni. Un programma vario e articolato – conclude Ranfa – che ogni giorno si sta arricchendo di nuove proposte capaci di coinvolgere un pubblico sia di esperti che di curiosi, ma soprattutto le nostre ragazze e i nostri ragazzi per far crescere in loro un legame sempre più solido con una città che vuole essere sempre più inclusiva e vuole valorizzare i tanti talenti, risorse ed energie che la animano e la rendono straordinaria”.

“I Musei Nazionali di Perugia-Direzione regionale Musei nazionali Umbria – ha poi spiegato il direttore Costantino D’Orazio – partecipano con soddisfazione a questa iniziativa molto sentita dalla comunità cittadina, valorizzando nei propri musei le innumerevoli opere e reperti con iconografie prodotte in diversi orizzonti cronologici e culturali, legati indissolubilmente alla città di cui il grifo è simbolo. La Galleria Nazionale dell’Umbria, il Museo Archeologico Nazionale di Perugia e la Villa del Colle del Cardinale parteciperanno con visite guidate e con una mostra diffusa a questa importante iniziativa”.

“I simboli – ha affermato la consigliera della Provincia di Perugia Francesca Pasquino – sono elementi fondamentali nell’appartenenza di una città. Rappresentano valori, ideali e identità che uniscono le persone e danno senso di appartenenza. Centocinquanta anni fa venne issato in cima al palazzo della Provincia il Grifo. Quest’anno celebriamo il XX Giugno insieme al Comune di Perugia narrando alla città la storia del Grifo che all’interno del palazzo istituzionale della Provincia viene riprodotto in vari angoli. Un simbolo anche dell’ente in virtù di un’autorizzazione concessa da Vittorio Emanuele III, documento che sarà esibito il 4 luglio”.

“L’idea di parlare e approfondire il tema Grifo – ha infine spiegato Cenciaioli – è nato dopo la scoperta di due urne cinerarie etrusche trafugate e poi recuperate dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale nel 2013 a Perugia, nella zona di Elce. Le urne avevano raffigurato il Grifo sulla cassa in travertino. Di rappresentazioni con il Grifo etrusco non ce ne sono moltissime e ho deciso di approfondire lo studio. Da qui l’idea di organizzare vari eventi per fare sapere ai perugini, e non solo, che il Grifo non è solo quello medievale del Comune. Spero che questo progetto sia ben accolto e susciti interesse. Ringrazio il Comune per averlo accolto e tutti gli enti e le associazioni coinvolte che hanno aderito con entusiasmo”.

Collaborazioni

Provincia di Perugia, Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria, Archivio di Stato, Università degli Studi di Perugia, Università per Stranieri di Perugia, Fondazione Perugia, ANCI Umbria, Deputazione di Storia patria dell’Umbria, Società del Mutuo Soccorso, Nobile Collegio del Cambio, Nobile Collegio della Mercanzia, Tavolo Associazioni Centro Storico Perugia, A.C. Perugia calcio, Perugina Casa del Cioccolato, Museo laboratorio di tessitura a mano Giuditta Brozzetti, Gran Tour Perugia, Pro-Ponte Etrusca, Consorzio Perugia in Centro, Sistema bibliotecari Perugia.